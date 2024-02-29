Anamur İlçe Emniyet Müdürü Özel Eğitim Kurs Merkezini Ziyaret Etti
Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Güleç Mahallesi Özel Eğitim Kurs Merkezini ziyaret ederek, merkez görevlilerinden bilgi aldı ve öğrencilerle görüştü. Umar, çocukların el emeği ürünlerini inceleyerek öğrencileri tebrik etti.
Anamur İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Umar, Güleç Mahallesi Özel Eğitim Kurs Merkezini ziyaret etti.
Umar, ziyaretinde, merkez görevlilerinden bilgi aldı, burada eğitim gören çocuklarla görüştü.
Çocukların el emeği ürünleri inceleyen Umar, öğrencileri tebrik etti.