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Anamur'da Tarihi Yerler Bisiklet Turu

Anamur'da Tarihi Yerler Bisiklet Turu
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Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen bisiklet turuna katılanlar, Anemurium Antik Kenti, Mamure Kalesi ve Köşekbükü Mağarası gibi tarihi yerleri gezdi. Katılımcılar, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile bir araya geldi ve etkinliğin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde organize edilen bisiklet turuna katılanlar tarihi yerleri gezdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bisiklet Sevenler Derneği üyelerinin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

Bisikletliler, Anemurium Antik Kenti, Mamure Kalesi ve Köşekbükü Mağarası'nın da olduğu güzergahta pedal çevirdi.

Tarihi yerler ile doğal güzellikleri inceleyip, ilçe merkezini gezen katılımcılar, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile bir araya geldi.

Dernek üyelerine teşekkür eden Deniz, bisiklet turunun ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel

Durmuş Deniz Anamur mersin

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