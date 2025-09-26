Anamur'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Bakım Merkezi İnşa Edilecek

Haberler

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, sahipsiz hayvanların korunması ve bakımlarının yapılması amacıyla yeni bir bakım merkezi inşa edileceğini açıkladı. Merkez, sokakta yaşayan hayvanlar için modern yaşam alanları sunacak.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, sahipsiz hayvanlar için bakım merkezi inşa edileceğini bildirdi.

Deniz yaptığı yazılı açıklamada, inşa edecekleri merkezde sahipsiz hayvanlarının koruma altına alınarak bakımlarının yapılacağını belirtti.

Merkezin yapılacağı alanda incelemede bulunduklarını kaydeden Deniz, "Kısa süre içerisinde tamamlayacağımız tesis sayesinde sokakta yaşayan dostlarımız için modern, konforlu, güvenli ve bakımlarının yapılabileceği bir yaşam alanı oluşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
