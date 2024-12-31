Anamur'da Kadın Girişimcilerin Yılbaşı Pazarı Açıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde, kadınların tasarladığı hediyelik eşyalar, el sanatları ve takıların sergilendiği yılbaşı pazarı Muşurup Sanat Sokağı'nda açıldı. Anamur Belediyesi ve Kadın Girişimci Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen pazar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, kadınların tasarladığı ürünlerin sergilendiği yılbaşı pazarı açıldı.
Anamur Belediyesi ve Anamur Kadın Girişimci Kooperatifi işbirliğinde organize edilen pazar, Muşurup Sanat Sokağı'nda ziyaretçileri ağırladı.
Pazarda, kadınların tasarladığı hediyelik eşyalar, el sanatları ürünleri ve takılar yer aldı.
Ürünlerin sergilendiği stantları gezen vatandaşlar, alışveriş yaptı.
Pazarı ziyaret eden Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, katılımcılarla sohbet etti.