SGK, çalışan anneler için verilen "analık ödeneği" süresini uzattı

SGK, analık ödeneği süresini tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya uzattı. Ayrıca, annelerin ekstra başvuru yapmadan 8 haftalık otomatik ödeme alacağı duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen "analık ödeneği" süresinin uzatıldığını bildirdi.

SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

