Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan 50+1 sistemi ve taşeron işçiler için kritik açıklamalar

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan 50+1 sistemi ve taşeron işçiler için kritik açıklamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, basın toplantısında İsrail'in bölgedeki hesaplarını endişeyle takip ettiklerini belirterek, 50+1 sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini savundu. Ayrıca taşeron işçilerin sorunlarına dikkat çeken Ağıralioğlu, eşit işe eşit ücret vurgusu yaparak dezavantajlı grupların sesini duyuracaklarını söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ağıralioğlu, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İsrail'in bölgedeki hesaplarını uzun süredir endişeyle takip ettiklerini ve teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Anahtar Parti olarak devlet yönetimine hazırlandıklarını belirten Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde uygulanan 50+1 sisteminde değişiklik yapılması" gerektiğini savundu.

İl ziyaretleri kapsamında kamuda kadro bekleyen taşeron işçilerin, çalışma koşullarının düzenlenmesi yönünde talepleri olduğunu da belirten Ağıralioğlu, "İlgili politika başkanlıklarımız dezavantajlı durumda olduğunu düşündüğümüz bu toplulukla eş güdümlü çalışacak, seslerini duyuracağız. Devlet adaletle yönetilir, yasalar herkese eşit uygulanır. Eşit işe eşit ücret olmak zorundadır." dedi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Sahada hissesine tebessüm düşen, memleketine gelmiş gurbetçilerle sarılmaktan yürüyemeyen parti, Anahtar Parti'dir. Esnaf ziyaretine gidiyoruz. Siyasetçiye kahır çoktur, bize tebessüm boldur. Esnaf, siyasetçiyle muhatap olmak istemez ama bize, 'şöyle derdimiz var, duyurun.' diyerek, bizim arkamızda durmaktadır."

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret
Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yeni yönetim kadrosu belli oldu! Mahmut Uslu kararı

Futbol A.Ş'nin A takımı belli oldu! Mahmut Uslu'dan şaşırtan karar
Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba

Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Bildiğiniz tüm köyleri unutun