Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları Kırşehir'de Tamamlandı

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, "İç Anadolu'nun denizi" diye tabir edilen Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) iş birliğinde, Kırşehir Valiliği koordinesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde 27 Ağustos'ta başlayan optimist yarışları bugün sona erdi.

Farklı illerden gelen çok sayıda sporcu Savcılı Parkuru'nda mücadele etti.

Final yarışlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yelken de yeni sporcuların kazandırılması ve ilginin arttırılması maksadıyla yapılacak yeni organizasyonların içinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Özellikle su sporlarının Anadolu'nun muhtelif yerlerinde mütevazi imkanlarla, bu sporun yapılabilirliğinin gösterilmesi için hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Demiryürek, "Herkesin el birliği ile büyük bir samimiyet ve iyi niyetle ortaya koyduğu çaba ile organize edilen ve sporcuların başarıyla icra ettiği bir yarışmayı tamamladık. Buna ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduk, geliştirip daha farklı organizasyonlara ev sahipliği yapma kararlılığındayız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ise yarışların çok güzel geçtiğinde, yelkende gençlerin coşkusuna ortak olduklarını, organizasyonda emeği geçen herkese ise teşekkür etti.

Optimist Genel, Optimist Kızlar, Optimist Junior Genel ve Optimist Junior Kızlar, kategorilerinde başarılı olan sporcular, konuşmaların ardından ödüllerini aldı.