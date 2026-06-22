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Tavuk eti yüklü TIR, otoyolda alev alarak yandı

Tavuk eti yüklü TIR, otoyolda alev alarak yandı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tavuk eti yüklü TIR, çekici kısmından alev alarak yandı. Yangında TIR ve yükü kullanılamaz hale gelirken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda çekici kısmından alev alan tavuk eti yüklü TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'dan yüklediği tavuk etlerini Ankara'ya götüren Osman K. yönetimindeki 06 DDM 643 plakalı TIR, saat 22.45 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dağkent mevkisinde çekici kısmından alev alarak yanmaya başladı. TIR'ı emniyet şeridine çeken Osman K., ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. TIR'ı saran alevlere tazyikli suyla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın nedeniyle TIR'ın çekici kısmı ile dorsesinde bulunan tavuk etleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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