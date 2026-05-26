Stournaras: AMB aşırı kısıtlayıcı politikadan kaçınmalı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyesi Yannis Stournaras, AMB'nin ekonomik faaliyeti ve yatırımları daha da zorlaştırabilecek aşırı kısıtlayıcı yaklaşımdan kaçınması gerektiğini söyledi. Yunanistan Merkez Bankası Başkanı da olan Stournaras, yeniden atanma sürecinde parlamentoda yaptığı konuşmada, 'Enflasyon hedefinin önemli ancak geçici şekilde aşılması durumunda, verilecek yanıt dengeli olmalıdır' dedi.

Stournaras, ihtiyaç duyulan şeyin, 'ekonomik aktiviteyi orantısız şekilde etkilemeden, ikincil etkilerin yoğunluğunu sınırlayabilecek daha kısıtlayıcı yöne doğru para politikasının dikkatli bir şekilde ayarlanması' olduğunu belirtti. Açıklamalar, geçen hafta Bloomberg'e verdiği demeçten sonra geldi. Ekonomistler ve yatırımcılar Haziran'da çeyrek puanlık bir faiz artırımı öngörüyor.

