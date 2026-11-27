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ABD'li perakende devi Amazon'un çalışanları, "Efsane Cuma ( Black Friday )" olarak adlandırılan bugünden itibaren, 20'den fazla ülkede grev yapacak ve protesto gösterileri düzenleyecek.

Küresel sendikalar federasyonu UNI Union, daha yüksek maaş ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle 20'den fazla ülkedeki Amazon çalışanının Black Friday'de grev yapacağını ve protesto gösterileri düzenleyeceğini duyurdu.

Grev ve protestoların, "Siber Pazartesi (Cyber Monday)" olarak nitelendirilen 30 Kasım'a kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'daki ver.di olarak bilinen sendikanın 11 Amazon tesisinde grev çağrısı yaptığı, ayrıca Hindistan'daki sendikaların da ülke genelindeki 23 tesiste yürüyüşler düzenleyeceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamaya göre, Polonya, Brezilya, Japonya ve Güney Afrika dahil birçok ülkede protesto gösterileri düzenlenecek ve ABD'de de Chicago ve Los Angeles kentlerinde protestolar bekleniyor.

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye ve dünyaya yayıldığı Efsane Cuma, küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi ile devam ediyor.

Kaynak: AA