Amatör Lig Maçında Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde amatör ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı. Edincikspor'un 22 puanla liderliği garantilediği maçın ardından çıkan tartışma, polis müdahalesiyle sona erdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde amatör ligde şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.
Marmara 2. Küme A Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Bandırma'nın Yeniyenice Mahallesi ile Edincik Mahallesi'nin takımları karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 0-0 eşitlikle sona ermesinin ardından Edincikspor 22 puanla liderliği garantiledi.
Karşılaşmanın ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olaya polis ekipleri müdahale etti.
Bir süre birbirlerine sopalarla ve yumruklarla vuran taraftarlar, ekiplerin müdahalesinin ardından ayrıldı.
Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.