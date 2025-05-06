Amasya Valisi Önder Bakan, Meyve Paketleme Tesislerini Ziyaret Etti

Amasya Valisi Önder Bakan, kentte faaliyet gösteren meyve paketleme, boylama ve soğuk hava tesislerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, tesislerin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı.

Ziyaret sırasında, meyvelerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve uygun koşullarda depolanmasına yönelik süreçlerin modern sistemlerle yürütüldüğü vurgulandı.

Vali Bakan ve tesis yöneticileri ile yapılan görüşmelerde soğuk hava depolama süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak tesiste yürütülen çalışmalar için başarılar diledi.