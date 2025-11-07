Haberler

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü'nde Ziyaretlerde Bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü'nde Ziyaretlerde Bulundu
Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesini ziyaret ederek ilçenin ihtiyaçlarını belirlemek için istişarelerde bulunacağını açıkladı. Ziyaretleri sırasında Kaymakam ve Belediye Başkanı ile görüşerek vatandaşların taleplerini dinleyeceğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hükümet Konağı önünde karşılanan Bakan, Kaymakam Ertuğrul Arslan ve Belediye Başkanı Cihan Demir'i makamlarında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kurum ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinleyeceklerini anlatan Bakan, taleplerin karşılanması için istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.

Vali Bakan, daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret etti.

Kaynak: AA
