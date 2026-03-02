Muhasebe Haftası dolayısıyla Vali Bakan'a ziyaret
Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ziya Kanbolat ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek, Muhasebe Haftası kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ziya Kanbolat ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Muhasebe Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette, Kanbolat tarafından hafta kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında Vali Bakan'a bilgi verildi, faaliyetler değerlendirildi.
Vali Bakan, ekonomik hayatın düzenli şekilde sürdürülmesinde mali müşavirlerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.
Ziyaret, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Hülya Turan