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Amasya Taşova'da 19 Mayıs kutlamaları

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Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, bando eşliğinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlattığını belirterek, 19 Mayıs'ta atılan adımın bir milletin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışı ve şahlanışının ilk adımı olduğunu söyledi.

Yürüyüşe Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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