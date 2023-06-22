Amasya Tamimi'nin 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Amasya'da Cumhuriyetin temellerini oluşturan ilk 'Kuruluş belgesi' olan 'Amasya Tamimi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, 'Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin kaderini yine milletin azim ve kararı kılacaktır' sözüyle Cumhuriyetin doğum belgesini buradan ilan ediyor' dedi.

AMASYA Tamimi'nin imzalanmasının 104'üncü yıl dönümünde, Saradüzü Kışlası önünde o gün yaşananlar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı. Törende konuşan Vali Mustafa Masatlı, "Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin kaderini yine milletin azim ve kararı kılacaktır' sözüyle Cumhuriyetin doğum belgesini buradan ilan ediyor" dedi.

Amasya'da Cumhuriyetin temellerini oluşturan ilk 'Kuruluş belgesi' olan ' Amasya Tamimi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. 22 Haziran 1919'da açıklanan Amasya Tamimi'nin imzalandığı yer olan Saradüzü Kışlası'ndaki törene Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik ve il protokolü katıldı. 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Amasya Tamimi okundu. Törende, Amasya Tamimi'nin o dönemde 9'uncu Ordu Müfettişi olan Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanışı, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Albay Refet Bele tarafından imzalanma anı da tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı.

Buradaki konuşmasında bugünün Amasya'nın gurur günü olduğunu söyleyen Vali Mustafa Masatlı, "Bundan yaklaşık 104 yıl önce Milli Kurtuluş mücadelesinin başladığı diğer taraftan da tüm dünyaya Cumhuriyetin doğum belgesinin ilan edildiği gün. Bundan 104 yıl önce Atatürk ve beraberindeki heyet ilimize geliyor ve yaklaşık 10 günlük bir çalışma yapıyor. Çalışma yaptıktan sonra o ünlü sözle yani 'Milletin kaderini yine milletin azim ve kararı kılacaktır' sözüyle de Cumhuriyetin doğum belgesini buradan ilan ediyor. Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve Amasya'mızın ileri gelenlerinden olup Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen katkı sağlayan herkesi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

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