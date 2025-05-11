Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Trump'tan ateşkes için Ukrayna'ya çağrı: Derhal kabul etmeli
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı

Amasya'da Yaşlı Adamın Altınları Çalındı, Torun ve İki Kişi Gözaltında

Amasya'da Yaşlı Adamın Altınları Çalındı, Torun ve İki Kişi Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 73 yaşındaki bir adamın evinden altın dolu çelik kasanın çalınması olayıyla ilgili torunu ve torunun kocası ile kardeşi gözaltına alındı. Çalınan kasa, evden 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Amasya'da yaşlı bir adamın evinden, altın dolu çelik kasanın çalınmasına ilişkin, yaşlı adamın torunu ile torunun kocası ve kocanın kardeşi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde O.Ö'ye ait (73) evden altın dolu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Evin kapısının zorlanmadan içeri girildiğini belirleyen ekipler, O.Ö'nün şüphelendiği torunu E.D. (20), torunun kocası K.D. (20) ve K.D'nin kardeşi G.D'yi (18) gözaltına aldı.

Spiral makinesiyle kesilen ve içindeki yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınların çalındığı çelik kasa ise evden 15 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
Beşiktaş'ta üst üste şanssızlıklar! 2 sakatlık, bir de dişi kırılan futbolcu

Maç anında dişi kırıldı! Aldırmadan oyuna devam etti
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.