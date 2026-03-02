Haberler

Amasya'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine yönelik olarak 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, şüphelilerin işlemlerinde 1,3 milyar TL'lik hacim tespit edildi.

AMASYA'da yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat'ta Amasya merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kilis ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere banka ve varlık hesapları temin ederek suçtan gelir elde ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 ata altın, 17 cep telefonu, 7 SIM kart, 3 bilgisayar kasası, 4 dizüstü bilgisayar, 7 USB bellek, 1 banka kartı ile 108 sayfa kripto cüzdan ID belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

İsrail bir ülkeye daha ölüm yağdırıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda büyük çile! Kuyruk kilometrelerce uzadı