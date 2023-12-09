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Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

9 Aralık 2023 12:47 Son Güncelleme: 12:48 Abone Ol

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suluova ilçesinde yapılan operasyonda 1 kilo 87,2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.