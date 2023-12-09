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Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suluova ilçesinde yapılan operasyonda 1 kilo 87,2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suluova ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Evlerde ve eklentilerinde narkotik köpeği "Puslu" ile yapılan aramada 1 kilo 87,2 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Suluova Amasya Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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