Haberler

Amasya'da Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Amasya'da Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya beş ülkeden 207 katılımcı yer aldı. Turnuva ile geleneksel zeka oyunlarının tanıtılması ve çocukların gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Amasya'da 5 ülkenin katılımıyla Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneğince Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kazakistan, Kırgızistan, İspanya, Çekya ve Türkiye'den 207 kişi katıldı.

Oyuncular, dokuz kumalak, ovare, bestemşe ve mangala kategorilerinde yarıştı.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği Başkanı Canan Alıcıoğlu, Amasya'da ilk defa Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası'nı düzenlediklerini söyledi.

Turnuvalarının çok ilgi gördüğünü belirten Alıcıoğlu, "Bunun devamını getirip gelenekselleştirmek istiyoruz çünkü çocuklar birbirlerini oynayarak tanıyorlar, diğer kültürleri de oynayarak öğreniyorlar. Çocukların gelişimi ve gelecekleri için zeka oyunları çok önemli. Ailelere tavsiyede bulunuyoruz, çocukları mutlaka bir zeka oyunuyla ilgilensin." dedi.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Genel Sekreteri Makhsat Shotayev ise Amasya'da zeka oyunları yarışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Turnuva çok iyi geçiyor, herkes mutlu. Türk dünyasının zeka oyunları insanın zekasını çok geliştiriyor." ifadesini kullandı.

Turnuvada dereceye girenlere madalyaları Shotayev, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından verildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Gözler Beyaz Saray'daki tarihi zirvede! Masada 6 kritik konu başlığı var

Gözler Beyaz Saray'daki tarihi zirvede! Masada 6 kritik konu başlığı var
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.