Amasya'da Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Amasya'da 5 ülkenin katılımıyla Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneğince Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kazakistan, Kırgızistan, İspanya, Çekya ve Türkiye'den 207 kişi katıldı.

Oyuncular, dokuz kumalak, ovare, bestemşe ve mangala kategorilerinde yarıştı.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Türkiye Temsilcisi ve Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği Başkanı Canan Alıcıoğlu, Amasya'da ilk defa Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası'nı düzenlediklerini söyledi.

Turnuvalarının çok ilgi gördüğünü belirten Alıcıoğlu, "Bunun devamını getirip gelenekselleştirmek istiyoruz çünkü çocuklar birbirlerini oynayarak tanıyorlar, diğer kültürleri de oynayarak öğreniyorlar. Çocukların gelişimi ve gelecekleri için zeka oyunları çok önemli. Ailelere tavsiyede bulunuyoruz, çocukları mutlaka bir zeka oyunuyla ilgilensin." dedi.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Genel Sekreteri Makhsat Shotayev ise Amasya'da zeka oyunları yarışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Turnuva çok iyi geçiyor, herkes mutlu. Türk dünyasının zeka oyunları insanın zekasını çok geliştiriyor." ifadesini kullandı.

Turnuvada dereceye girenlere madalyaları Shotayev, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından verildi.