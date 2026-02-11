Haberler

Amasya'da tarım ürünlerine yönelik denetim yapıldı

Güncelleme:
Amasya Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarımsal Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında tarım ürünlerinin fiyat kontrolü gerçekleştirildi. Haftada iki kez yapılan denetimle, fiyatlar üreticiden tüketiciye kadar takip edilerek veriler kayıt altına alındı.

Amasya'da, Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarımsal Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında fiyat kontrolü gerçekleştirildi.

Tarım ürünleri piyasalarının daha etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Tarımsal Ürünler Piyasası İzleme ve Değerlendirme Birimi" koordinasyonunda yürütülen çalışma çerçevesinde ilçe genelinde denetim yapıldı.

Bu kapsamda teknik personel tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen kontrolde, ürün fiyatları üreticiden tüketiciye kadar takip edilerek veriler kayıt altına alındı.

Yetkililer, çalışmalarla tarım ürünlerinde arz ve fiyat istikrarının desteklenmesinin ve piyasa hareketlerinin sağlıklı şekilde analiz edilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
