Haberler

Amasya'da Su Verimliliği Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Amasya'da Su Verimliliği Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında düzenlenen toplantıda, yönetmeliğin amacı, uygulama esasları, belgelendirme kriterleri ve kurumların sorumlulukları ele alındı. Katılımcıların soruları yanıtlanarak yol haritası belirlendi.

Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Su Verimliliği Yönetmeliği'nin amacı ve kapsamı, uygulama esasları, su verimliliği yönetim sisteminin kurulmasına yönelik süreçler ile belgelendirme kriterleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Ayrıca yönetmeliğin uygulanması sürecinde kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ele alınarak, yürütülecek çalışmalar ve izlenecek yol haritası hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcıların uygulamaya ilişkin soruları yanıtlanarak merak edilen hususlara açıklık getirildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

Gerilim zirvede! Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti