Amasya'da Su Verimliliği Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Su Verimliliği Yönetmeliği'nin amacı ve kapsamı, uygulama esasları, su verimliliği yönetim sisteminin kurulmasına yönelik süreçler ile belgelendirme kriterleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Ayrıca yönetmeliğin uygulanması sürecinde kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ele alınarak, yürütülecek çalışmalar ve izlenecek yol haritası hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcıların uygulamaya ilişkin soruları yanıtlanarak merak edilen hususlara açıklık getirildi.