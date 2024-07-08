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Amasya'da Semavercilik Projesiyle Gençler İstihdam Edilecek

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Amasya Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle unutulmaya yüz tutmuş olan semavercilik mesleğinde yeni ustalar yetiştirilmesi amacıyla proje uygulanacak. Proje kapsamında bir semaver üretim atölyesi kurulacak ve genç işsizlere istihdam sağlanacak.

Amasya Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle unutulmaya yüz tutmuş olan mesleklerden semavercilikte yeni ustalar yetiştirilmesi amacıyla proje uygulanacak.

Amasya Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, OKA 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "Genç Eller İşliyor, Amasya Semaveri Tütüyor Projesi"ni ele alındı.

Proje kapsamında genç istihdamını teşvik etmek amacıyla bir semaver üretim atölyesi kurulması, bölgedeki genç işsizlerin istihdam edilmesi ve geleneksel el sanatının geleceğe taşınması hedefleniyor.

Proje, gençlerin iş bulma zorluklarına çözüm üretmeyi ve yöresel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje bütçesinin yüzde 80'i OKA, yüzde 20'si ise Amasya Belediyesi tarafından finanse edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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