Haberler

Amasya'da Su Taşkınları; Seralar ve Tarım Arazi Zarar Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da sağanak sonrası Yeşilırmak'ın taşmasıyla birçok köyde seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Çiftçiler destek bekliyor.

1) AMASYA'DA SU TAŞKINLARI; SERALAR VE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

AMASYA'da etkili olan sağanak sonrası Yeşilırmak'ın taşmasıyla çok sayıda köyde seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sağanakların ardından merkeze bağlı Büyükkızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle çok sayıda sera ile tarım arazisi sular altında kaldı. Özellikle Büyükkızılca köyündeki seralarda büyük çapta zarar oluştu.

'SERALARIMIZ SU İÇİNDE, DESTEK BEKLİYORUZ'

Çiftçi Onur Sarı'ya ait seralardaki domates ve salatalık fideleri su altında kaldı. Serasında ciddi zarar meydana geldiğini ifade eden Sarı, "Yeşilırmak'ın taşması sonucu sel oldu, ırmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera zarar gördü. Kangallarımız, borularımız zarar gördü, naylonlarımız yırtıldı. Sadece burası değil. Ovasaray, Karaköprü, Aksalur ve Çayköy bölgelerinde de çok sayıda yer, sular altında kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlgili birimlerin gelip zararlarımızı görmesini istiyoruz. Seralarımızın içinde hasada yakın domatesler ve salatalık fideleri vardı. Hepsi suyun altında kaldı. Çok kötü durumdayız" dedi.

Yetkililerin bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak