Amasya'da Polisler, İlkokul Öğrencileriyle Futbol Maçı Yaptı
Amasya'da Vali Hüseyin Poroy İlkokulu öğrencileri, polislerle futbol maçı yapmak isteklerini ilettikten sonra polisler okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek öğrencilerle maç yaptı. Maç sonrası polisler, öğrencilere görevleri ve birimleri hakkında bilgiler verdi.
Amasya'da polisler, ilkokul öğrencilerinin teklifini ger çevirmeyerek öğrencilerle futbol maçı yaptı.
Vali Hüseyin Poroy İlkokulu öğrencileri, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'a ulaşarak polislerle futbol maçı yapmak isteklerini iletmeleri üzerine polisler okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerle okulun bahçesinde futbol maçı yaptı.
Maç sonrası polisler, görevleri ve birimleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi.