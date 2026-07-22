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Amasya'da kıraç araziler aspir üretimiyle ekonomiye kazandırılıyor

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde verim alınamayan kıraç arazilerde aspir ekimi yapılarak ekonomiye katkı sağlanıyor. Üreticiler, kuraklığa dayanıklı aspir sayesinde sulama yapmadan iyi verim aldı. Küspesi hayvancılıkta, yağı mutfaklarda kullanılıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde verim alınamayan kıraç araziler, aspir üretimiyle ekonomiye kazandırılıyor.

Ovabaşı köyünde deneme amaçlı yaklaşık 50 dönüm alanda ekilen aspirin gelişimi, üreticiyi memnun etti.

Ovabaşı Köyü Muhtarı Bekir Ceylan, AA muhabirine, köyde ilk kez aspir ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aspirin özellikle kurak ve kıraç araziler için önemli bir alternatif ürün olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Yaklaşık 50 dönüm alanda aspir ekimimiz var. Bu tarlamız yıllardır verim alamadığımız, sulama imkanı bulunmayan bir araziydi. Aspirin kuraklığa dayanıklı olması nedeniyle bu ürünü tercih ettik. Sulama yapmamamıza rağmen aspirimizin gayet güzel geliştiğini gördük. Bu da bizi son derece sevindirdi." dedi.

Aspirin yalnızca tarımsal üretime değil, hayvancılık ve gıda sektörüne de katkı sunduğunu vurgulayan Ceylan, bitkiden elde edilen küspenin büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yeminde kullanıldığını anlattı.

Küspe sayesinde süt veriminin artırılabildiğini dile getiren Ceylan, "Yağını ise mutfaklarda kullanıyoruz. Aspir, hem yağlık hem de yem bitkisi olarak çiftçiye önemli avantaj sağlıyor. Bu yıl beklediğimiz verimi alırsak gelecek sezon köyümüzde 200 ila 250 dönüm araziye aspir ekmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ceylan, üretimin artmasıyla köyde aspir işleme tesisi kurmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Köyümüzde aspir yağını çıkarmak için küçük ölçekli işletme kurmayı planlıyoruz. Hem yağını elde edeceğiz hem de küspesini hayvancılıkta değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Murat Demirci
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