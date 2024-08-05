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Amasya'da düzenlenen Akdağ Yayla Şenlikleri'nde Karakucak Güreşleri yapıldı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde Akdağlılar Derneği tarafından düzenlenen 16. Akdağ Yayla Şenlikleri'nde 'Şampiyon Mahmut Demir Karakucak Güreşleri' gerçekleştirildi. Şenliklerde konuşan Kaymakam Şafak Gürçam, kültürün yaşatılmasının önemine vurgu yaparken, eski güreşçi Mahmut Demir de şampiyonluğun gönüllerde olduğunu belirtti. Şenliklerde yapılan güreşlerin yanı sıra yerel oyunlar oynandı ve yöresel ikramlar sunuldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Akdağlılar Derneği'nce düzenlenen 16. Akdağ Yayla Şenlikleri'nde "Şampiyon Mahmut Demir Karakucak Güreşleri" gerçekleştirildi.

Kapaklı mesire alanında başlayan programda konuşma yapan Kaymakam Şafak Gürçam, örf ve adetleri yaşatmanın önemine işaret etti.

Gürçam, "Güreşlerimizi, yemeğimizi, halk oyunlarımızı ve eğlencelerimizi gelecek nesillere de aktararak onların yaşamasını sağlayacağız inşallah. Yayla şenlikleri böyle önemli bir fonksiyonun yanında aynı zamanda bir ve beraber olmanın, birlik olmanın, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmanın bir göstergesidir." dedi.

Eski Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir ise, "Gerçek şampiyonluk gönüllerdedir. Gönüllere girmek en büyük şampiyonluktur. Ben Akdağlılar Derneği'nin kıymetli yöneticilerini kutluyorum, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şenliğe destek verenler ile katılanlara teşekkür eden Akdağlılar Dernek Başkanı Fahrettin Özdemir ise 16 yıldır düzenledikleri şenlikler ile amaçlarının bölge kültürünü yaşatmak, yeşile ve doğaya sahip çıkarak toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından minikler ve yıldızlar kategorisinde toplamda 84 sporcunun katıldığı "Şampiyon Mahmut Demir Karakucak Güreşleri" yapıldı. Finalde rakibini yenen Ömer Faruk Öztürk 16. Yayla Şenliğinin başpehlivanı oldu.

Şenlik ağalığını ise Ahmet Gedik kazandı. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel oyunların ardından yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde vatandaşlar oyunlar oynayıp halaylar çekti. Katılanlara çörek, dolma, yağlı ve keşkek gibi yöresel ikramlarda bulunuldu.

Şenliğe, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, Amasya Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, İlçe Başkanı Mustafa Şen, MHP İlçe Başkanı Adem Doyuran, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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