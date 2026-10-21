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Amasya'da çocuklar geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi

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Amasya'da çocuklar geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi
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Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde çocuklar geleneksel sokak oyunları oynadı. Etkinlikle çocukların oyun kültürünü tanıması ve akranlarıyla keyifli vakit geçirmesi amaçlandı.

Amasya'da düzenlenen "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, etkinliklere katıldı.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Amasya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, protokol üyeleri ve çocuklar katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel sokak oyunlarını oynayarak hem eğlendi hem de oyun kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikle öğrencilerin geleneksel oyunları öğrenmeleri, akranlarıyla etkileşim kurmaları ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, etkinliğe Amasya'daki tüm okullardan öğrencilerin katılım sağladığını ifade ederek,

"Buradaki amacımız oyunun çocukların sadece bir eğlence olarak değil, çocukların ruhsal gelişimine, fiziksel gelişimine katkı sunduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bakanlığımız bu sene temel eğitim okullarımıza Maarifin Kalbinde Oyun temasıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu çerçevede de biz de bugün Amasya ilimizde temel eğitim okullarımızın katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikteki amacımız çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Mustafa Topuz ise "Bugün buraya eğlenmek için, oynamak için geldim. Arkadaşlarımla her şey oynayacağız. Çok mutluyuz, eğitim için de oyun çok önemli bir şey, hem de eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: AA
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