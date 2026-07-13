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Amasya'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı

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Amasya'da 2026 yılının ilk buğday hasadı Gökhöyük Tarım İşletmesi arazilerinde başladı. Vali Önder Bakan'ın katılımıyla gerçekleşen hasatta, kent genelinde 614 bin ton rekolte bekleniyor.

AMASYA'da 2026 yılının ilk buğday hasadı Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerinde yapıldı.

Amasya'da 2026 yılının ilk buğday hasadı Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazilerinde başladı. Hasada, Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ile Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdür Vekili Özge Kürkoğlu katıldı. Biçerdöverin direksiyonuna geçen Vali Bakan, sezonun ilk buğday hasadını yaptı. Hasadın ardından açıklamalarda bulunan Vali Bakan, "Bugün hububat hasadımız için yine Amasya TİGEM'deyiz. Burası Türkiye'nin yüz akı işletmelerinden bir tanesi. Yaklaşık 7 bin hektarlık alanda hububat ekimi gerçekleştirildi. Bu yıl yaklaşık 6 bin tonluk rekolte bekleniyor. Yağışların mevsiminde ve yeterli olması toprakta bereketi artırdı. Şükürler olsun oldukça verimli bir hasat sezonu geçiriyoruz" dedi.

614 BİN TONLUK REKOLTE

Kent genelinde yaklaşık 135 bin hektar alanda hububat ekimi yapıldığını belirten Vali Bakan, "Bunun karşılığında yaklaşık 614 bin tonluk rekolte elde edildi. Geçtiğimiz yıla göre yağışların çok iyi olması nedeniyle üretimde ciddi artış yaşandı. Rabbim bereketini verdi. Çiftçimizin yüzü güldü, ülkemizin yüzü güldü. Burada elde edilen buğdaylar gerekli işlemlerden geçirilerek ilaçlanacak ve çiftçilerimize sertifikalı tohum olarak ulaştırılacak. Bu sayede kaliteli ve verimli üretim desteklenecek. Tarım ve hayvancılığın daha da ileriye taşınması için çalışmalarımız sürecek. Amasyalı çiftçilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların bereketinin artması, yüzlerinin gülmesi bizleri de mutlu ediyor. Hasat sezonunun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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