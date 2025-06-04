Amasra'daki Kömür Ocağına 1 Milyon 337 Bin TL Ceza

Amasra'daki Kömür Ocağına 1 Milyon 337 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Amasra'daki denize maden atığı döken kömür ocağına 1 milyon 337 bin TL ceza kesildi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Bartın'ın Amasra ilçesinde denize maden atığı döktüğü belirlenen kömür ocağına 1 milyon 337 bin TL idari ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Amasra'daki deniz kirliliği haberleri üzerine harekete geçen Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, Gömü köyünde bulunan bir kömür ocağından dere vasıtasıyla denize maden atığı döküldüğünü tespit etti. İşletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği 1 milyon 337 bin 334 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı

Acun, Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.