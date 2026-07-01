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Bartın'da maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

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Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 27 yaşındaki maden işçisi Mert Ali Arslantürk, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve maden işçileri katıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işi yürütülen eksi 410 kotunda dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Mert Ali Arslantürk'ün (27) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesine bağlı Bakioğlu köyüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Arslantürk'ün cenazesi, Bakioğlu Köyü Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine madencinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz ile madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan babası aynı maden ocağından emekli olan Arslantürk'ün yaklaşık 3 yıl önce işe başladığı ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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