Tokat'tan kısa kısa

Almus Kaymakamlığı görevine başlayan Uğur Kızılboğa'ya ziyaretler gerçekleştirildi.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, beraberinde MHP İlçe Başkanı Orhan Altundağ ile Kızılboğa'yı ziyaret etti.

AK Parti Almus İlçe Başkanı Yüksel Mirzaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de Kaymakam Kızılboğa'ya ziyarette bulundu.

Kızılboğa, Özer, Altındağ ve Mirzaoğlu'na ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Almus Kaymakamı Kızılboğa'dan güreşçilere ziyaret

Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa, Belediye Başkanı Bekir Özer ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sami Aksoy, Çevreli beldesinde bulunan Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette antrenör Aziz Erdoğdu, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kızılboğa, "Gençlerimizin sporla yetişmesine katkı sunan kıymetli merkezin başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Erdoğdu da 8-15 yaş aralığında 32 minik güreşçinin kurslara katıldığını kaydetti.