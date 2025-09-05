Almanya, Yapay Zeka Alanında Öncelikli Hedef Belirledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir "yapay zeka ülkesi" olmak istediklerini söyledi.

Başbakan Merz, Jülich kentinde bulunan Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarı "Jupiter"in açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Merz, " Almanya'nın bir yapay zeka ülkesi olmasını istiyoruz." dedi.

Uzun bir bilimsel mükemmellik ve endüstriyel güç geleneğine sahip bir ulus olduklarını vurgulayan Merz, "Bu teknolojik devrimde önemli bir rol hatta öncü bir rol oynamayı hedeflemeliyiz." diye konuştu.

Merz, Jupiter'in, yapay zeka modellerinin eğitimi veya bilimsel simülasyonlar için yepyeni olanaklar sunduğunu vurguladı.

Jupiter bilgisayar

Jupiter, Avrupa'nın en güçlü ve dünyanın en hızlı dördüncü süper bilgisayarı olarak biliniyor.

Saniyede bir katrilyondan fazla işlem gerçekleştirebilen Jupiter bilgisayarı, bir milyon modern akıllı telefonun kapasitesinin toplamına eş değer bir hesaplama gücüne sahip ve tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor.

İklim araştırmaları ve yapay zeka alanlarında kullanılacak

Araştırmacılar, Jupiter bilgisayar ile daha yüksek ölçeklerde iklim ve hava modelleri çalıştırabilecek.

Jupiter, yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesini ve uygulamasını destekleyecek.

Süper bilgisayar, üretken yapay zeka ve yeni nesil dijital teknolojiler için en son teknolojiye sahip büyük dil modellerini eğitecek gelecekteki yapay zeka fabrikasına da katkı sunacak.

AB ve Almanya, Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu (EuroHPC) aracılığıyla Jupiter'e 500 milyon avroluk yatırım yaptı.