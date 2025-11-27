Haberler

Almanya, Ukrayna Krizinde Aktif Rolünü Sürdürecek

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna krizinde Avrupa'nın önemli bir aktör olması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin desteklerini sürdüreceğini açıkladı. Merz, Avrupa'nın kendi çıkarları doğrultusunda egemen bir aktör olduğunu ve anlaşmaların Ukrayna'nın rızası olmadan gerçek kalıcı barış sağlayamayacağını belirtti.

BERLİN, 27 Kasım (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın Ukrayna kriziyle ilgili müzakerelerde önde gelen aktörlerden biri olmayı sürdürmesi gerektiği uyarısında bulunarak, bu konuda Almanya'nın desteğinin devam edeceğini söyledi.

Merz, Alman parlamentosunun alt kanadı Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) çarşamba günü yaptığı konuşmada, ABD'nin çatışmanın çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Avrupa ile ilgili kararlarınsa ancak Avrupa ile mutabakat sağlanarak alınabileceğini vurguladı.

Çatışmanın bir an önce sona ermesini istediklerini, ancak Ukrayna'nın ve Avrupa ülkelerinin rızası olmadan varılan bir anlaşmanın, Ukrayna'da gerçek ve kalıcı bir barışın temeli olamayacağını kaydeden Merz, "Avrupa bir piyon değil, kendi çıkarları ve değerleri konusunda egemen bir aktördür" diye konuştu.

Almanya 2026'da Ukrayna'ya destek amacıyla bütçeden 11,5 milyar euro (13,31 milyar ABD doları) ayırmayı planlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
