Almanya'nın Nüfusu 2024'te 83,6 Milyona Ulaştı

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Almanya'nın nüfusu, göçmenlerin etkisiyle 2024'te bir önceki yıla göre 121 bin artarak 83,6 milyon oldu. Yabancı nüfus 12,4 milyona ulaşırken, Türkler en büyük yabancı grubu oluşturdu.

Almanya'nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle 2024'te bir önceki yıla göre 121 bin kişi artarak 83,6 milyon oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nüfus artışına ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2024'teki nüfusu 121 bin veya yüzde 0,1 artarak 83,6 milyona ulaştı. Böylece nüfus artışı geçen yıl 338 bin kişi ya da yüzde 0,4 olarak gerçekleşen 2023'e kıyasla daha düşük oldu.

Destatis açıklamasında, nüfusta geçen yıl yaşanan artışın Almanya'ya taşınan yabancılardan kaynaklandığı vurgulandı.

Buna karşın 2023'te 660 bin olan net göç, geçen yıl 420 bine indi.

Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl doğanlardan daha fazla insan öldü. Doğumları aşan ölüm sayısı 330 bine yükseldi.

25,5 milyon kişi 60 yaş ve üzerinde

Almanya'da 25,5 milyon kişi 60 yaş ve üzerinde olurken, bu da ülke toplam nüfusunun yüzde 30,5'ine denk geldi

Yabancı nüfus geçen yıl 283 bin veya yüzde 2,3 artarak 12,4 milyona ulaşırken, Alman nüfusu 162 bin veya yüzde 0,2 azalarak 71,2 milyona geriledi.

Ülke genelinde yabancıların oranı yüzde 14,5'ten yüzde 14,8'e yükseldi.

Türkler 1 milyon 403 bin ile en büyük yabancı grubu oluştururken, bunu 1 milyon 85 bin ile Ukraynalılar, 889 bin ile Suriyeliler, 771 bin ile Romanyalılar izledi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel
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