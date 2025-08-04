Almanya'da Vatandaşlık Parası Reformu: Çalışmanın Avantajları Vurgulanıyor

Almanya Ekonomi Bakanı Reiche, "Vatandaşlık Parası" olarak tanımlanan sosyal yardım ödeneğinin yeniden düzenleneceğini belirterek "Çalışmanın evde kalmaktan daha kazançlı olduğu ortaya konmalı" dedi.Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, "Vatandaşlık Parası" (Bürgergeld) olarak adlandırılan sosyal yardım ödeneğinin artan maliyetler nedeniyle hızlı bir şekilde reformdan geçirileceğini açıkladı.

"Vatandaşlık Parası" için devletin kasasından geçen yıl yaklaşık 46 milyar 900 bin euro harcama yapıldığının ortaya çıkması ödenekle ilgili tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Dresden'deki yarı iletken üreticisi Infineon'u ziyaretinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partili Ekonomi Bakanı Reiche, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile bu konuda daha önce anlaşmaya varıldığını vurguladı.

"Çalışmanın evde kalmaktan daha kazançlı olduğu ortaya konmalı" diyen Bakan Reiche, sözlerini "Çalışanların çalışmayanlara göre sonunda cebinde daha fazla para olduğunu hissetmesi gerekir" diye sürdürdü. Çalışabilecek durumda olan herkesin işgücü piyasasına katılması gerektiğini ifade eden Bakan, "yaşamak için ihtiyaç duydukları şeylerin bir kısmını da kendileri kazanmalı" dedi.

Ukraynalıların vatandaşlık parası kesilecek mi?

Bakan Reiche, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder'in savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan Ukraynalıların Vatandaşlık Parası kapsamından çıkarılması önerisine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

Söder, Almanya'daki Ukraynalı mültecilere vatandaşlık parası yerine sığınmacılara verilen yardımların verilmesini talep etmişti. Sığınmacılara Vatandaşlık Parası'ndan daha düşük yardım yapılıyor. Bu ödenekler daha düşük tutarlı olmasının yanında genellikle ayni yardımlar veya ödeme kartı şeklinde düzenleniyor.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ise Söder'in önerisini destekleyip desteklemediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Ukraynalılara şunu söylemek istiyorum: Ben herkes için, yerli halk, sığınmacılar, koruma arayanlar veya Ukrayna'dan gelenler için eşit koşullar olması gerektiği görüşündeyim. Çalışabilecek olanlar çalışmak zorundadır." CDU'lu Eyalet Başbakanı, ihtiyacı olanlara ise yardımların kesilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kretschmer, Ukraynalı sığınmacıların Fransa, Hollanda, Çekya ve Polonya'da Almanya'dan çok daha yüksek düzeyde istihdam piyasasında yer aldıklarını kaydederek, "Bu nedenle bu tartışmayı sakin bir şekilde, köpürtmeden ele almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

dpa / TY,ET