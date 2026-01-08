Haberler

Almanya'da olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, yoğun kar yağışı ve don olayları nedeniyle zor günler geçiriyor. Meteoroloji, halkı evde kalmaları konusunda uyarırken, birçok eyalette okullar tatil edildi. Volkswagen, tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı.

Almanya'da hafta başından itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı, don olayları ve kuvvetli rüzgarlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Alman Meteoroloji Servisi, "Elli" olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin sebep olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle halkı mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Ülkedeki olumsuz hava koşullarına bağlı olarak birçok eyalette okullar tatil edilirken, yollarda ölümcül trafik kazaları yaşandı.

Volkswagen, Emden şehrindeki otomobil fabrikasında, tedarik zincirinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yarın üretimin bir süreliğine durdurulacağını açıkladı.

Meteoroloji Servisi, ülkenin kuzey kesimlerinin halihazırda karla kaplı olduğunu, cumartesi günü Almanya'nın tamamının kar altında kalacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Sıfırın altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu daha da düşerek yer yer eksi 17 dereceye ulaşacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

Transfer resmen açıklandı! Milli yıldız Fenerbahçe'de
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme