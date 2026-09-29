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Almanya'da Ren Nehri'nde su seviyesi kritik, yük taşımacılığı aksamaya devam ediyor.

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Almanya'da Ren Nehri'nde su seviyesi kritik, yük taşımacılığı aksamaya devam ediyor.
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Ren Nehri'nin Kaub'daki ölçüm göstergesi pazar günü eksi 3 santimetre olan en düşük seviyesinden pazartesi günü yaklaşık 1 ila 3 santimetreye yükseldi. Kaub'daki gerçek su derinliğinin yaklaşık 1 metre olması yük taşımacılığını aksatıyor ve gemileri kapasite azaltmaya zorluyor.

FRANKFURT, 29 Eylül (Xinhua) -- Almanya'da Ren Nehri'nin önemli ölçüm noktalarındaki su seviyeleri hafif bir yükseliş kaydetse de kritik seviyelerde kalmaya devam ederek yük taşımacılığını aksatıyor.

Almanya Federal Su Yolları ve Denizcilik İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, Kaub kasabasında Ren Nehri üzerinde bulunan ölçüm göstergesi su seviyesinin, tüm zamanların en düşüğü olan pazar günkü eksi üç santimetreden pazartesi günü yaklaşık bir ila üç santimetreye yükseldiğini gösterdi.

Gösterge, su yüzeyi ile sabit bir referans noktası arasındaki mesafeyi ölçüyor. Kaub'daki gerçek su derinliğinin yaklaşık 1 metre olması, su yolunu tam yüklü ticari navlun gemileri için büyük ölçüde seyre elverişsiz kılıyor.

Ren Nehri'ndeki düşük su seviyelerinin başlıca nedenleri olarak şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgaları gösteriliyor.

Hava tahminlerine göre Ren havzası genelinde sıcak ve kurak koşulların sürmesi beklenirken, su seviyelerinin de bir süre daha kritik derecede düşük kalacağı tahmin ediliyor.

Ren Nehri'nin düşük su seviyeleri Almanya'daki iç su yolu taşımacılığını aksatmaya devam ederken, bu durum yük gemilerini yük kapasitelerini azaltmaya zorlayarak halihazırda yüksek yakıt fiyatlarıyla mücadele eden ülkenin yük taşımacılığı sektörü üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

Kaynak: Xinhua
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