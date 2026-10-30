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Almanya'da ekonomik durgunluk çıraklık kontenjanlarını 453 bine indirdi

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Almanya'da ekonomik durgunluk çıraklık kontenjanlarını 31 bin azaltarak 453 bine indirdi; başvuru sayısı ise 447 bine çıktı. Eylül sonunda yalnızca 179 bin aday eğitime başlayabildi; yerleşme oranı yüzde 40 ile birleşme sonrası en düşük seviyede kaldı.

Almanya'da ekonomik durgunluk mesleki eğitim piyasasını olumsuz etkilerken, eğitim programlarına yerleşme oranı iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), "2025/26 Mesleki Eğitim Pazarı Raporu"nu yayımladı.

Buna göre Almanya'da şirketlerin sunduğu mesleki eğitim (çıraklık) kontenjanları hızla gerilerken, başvuru sayısındaki artış adayların yerleşme şansını önemli ölçüde azalttı.

Ekim 2025 ile Eylül 2026 dönemini kapsayan mesleki rehberlik yılında bildirilen şirket içi eğitim fırsatları 31 bin azalarak 453 bine geriledi.

Buna karşın çıraklık yerleştirme hizmetinden yararlanan başvuru sahibi sayısı 3 bin artışla 447 bine ulaştı. Piyasadaki arz ve talebin birbirine yaklaşmasıyla, geçen yıl her 100 kadroya 92 aday düşerken bu yıl 99 aday yarıştı.

Eylül sonu itibarıyla başvuru sahiplerinden yalnızca 179 bini fiilen bir eğitime başlayabildi. Bu sayı geçen yıla göre 12 binlik azalmayı temsil ederken, yerleşme oranı yüzde 40'ta kaldı.

BA, bu oranın iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana görülen en düşük seviye olduğunu açıkladı.

Dönem sonunda 46 bin aday yerleşemezken, 48 bin çıraklık kadrosu ise boş kaldı.

Raporda, ekonomik durgunluğun yanı sıra nitelik uyuşmazlığının aday bulmayı zorlaştırdığı, özellikle gıda, inşaat, konaklama, metal işleme ve taşımacılık sektörlerinde boş kadroların doldurulmasında ciddi krizler yaşandığı bildirildi.

Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Andrea Nahles, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ekonomik gerileme nedeniyle çıraklık kadroları ciddi oranda azaldı, başvuru sayısı ise yükseldi. Sonuç olarak gençlerin şansı daha da kötüleşti. Ancak fırsatlar hala mevcut; adayları desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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