Almanya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine yönelik misyonu çatışmalar sona erdikten sonra desteklemeye hazır

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası bir misyona destek vermeye hazır olduklarını, ancak bunun yalnızca çatışmalar sona erdikten sonra mümkün olabileceğini belirtti. Merz, AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa ekonomisinin rekabet gücü ve enerji fiyatlarının artışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyonu desteklemeye hazır olduklarını ancak bunun çatışmalar sona erdikten ve uluslararası yetki sağlandıktan sonra olabileceğini söyledi.

Merz, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Zirvede önemli uluslararası konuları ele alacaklarını kaydeden Merz, öncelikle Avrupa ekonomisinin rekabet gücü hakkında konuşacaklarının altını çizdi.

Merz, "Şimdi asıl mesele, Avrupa'nın giderek daha zorlu hale gelen dünyada nasıl kendini göstereceği ve hem savunma yeteneklerimiz hem de enerji arzımız açısından nasıl ayak uydurabileceğimizdir. ve tüm bunlar ancak güçlü bir ekonomiyle mümkün. Bu nedenle, bugün önemli ilerleme kaydetmeliyiz. Başaracağımızdan eminim." diye konuştu.

Zirvede enerji fiyatlarının ele alınması gerektiğini vurgulayan Merz, "Bu sabah Avrupa genelinde ve dünya çapında enerji fiyatlarında keskin bir artış görüyoruz. Bu, elbette, öncelikle Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklanıyor. Bunu da ayrıntılı olarak ele alacağız. Yardım etmeye hazır olduğumuza dair net bir sinyal göndermek istiyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için çatışmaların sona ermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çatışmalara son vermeye hazır olduğunu belirtmesinden memnuniyet duyduğuna ancak bunun, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi, terörizmi sona erdirmesi ve görüşmelere katılmaya istekli olması ile mümkün olabileceğine işaret etti.

Çatışmalar sona erdikten ve uluslararası yetki sağlandıktan sonra Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyonu desteklemeye hazır olduklarını belirten Merz, "Ancak bunu devam eden çatışmalar sırasında değil, ancak çatışmalar sona erdikten sonra yapacağız. Ayrıca şu anda sahip olmadığımız uluslararası bir yetki gerektiriyor. Bu nedenle, böyle bir konuyu ele almadan önce önümüzde hala birçok adım var." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Ameliyat olan Noa Lang'tan ilk paylaşım

Yürekleri ağızlara getiren Noa Lang bu kez sevindirdi