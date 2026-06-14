Haberler

Alman İş Dünyası Liderleri Çin Pazarına Olan Bağlılıklarını Teyit Etti

Alman İş Dünyası Liderleri Çin Pazarına Olan Bağlılıklarını Teyit Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düsseldorf'ta düzenlenen 'Çin'e Yatırım' konulu toplantıda Alman iş dünyası liderleri, Çin'in pazar potansiyeli ve inovasyon yeteneklerini vurgulayarak, Çin pazarına olan bağlılıklarını teyit etti. BMW, Merck, Bayer ve Henkel gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri, Çin'deki yatırımlarını artıracaklarını ve işbirliğini derinleştireceklerini açıkladı.

DÜSSELDORF, 14 Haziran (Xinhua) -- Alman iş dünyası liderleri, Düsseldorf'ta düzenlenen "Çin'e Yatırım" konulu yuvarlak masa toplantısında, Çin'in pazar potansiyeli, inovasyon yetenekleri ve iyileşen iş ortamını gelecekteki büyümenin temel itici güçü olarak göstererek, Çin pazarına olan bağlılıklarını teyit etti.

Etkinliğe katılan Alman iş dünyası liderleri, küresel ekonomik belirsizliğin ve korumacı baskıların arttığı bir dönemde, Çin ve Almanya arasında yapılacak daha yakın işbirliğinin her iki taraf için de fırsatlar yaratacağını ve uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

BMW Group'un Başkan Yardımcısı Thomas Becker, Çin'in BMW'nin en önemli stratejik pazarlarından ve inovasyon merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Becker, "BMW, elektrifikasyon, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam edecek" dedi.

Merck Group'un Başkan Yardımcısı Sebastien Gagnon-Messier ise Çin'in ekonomik geleceğine ilişkin güveni koruduklarını ifade etti.

"Çin sadece dünyanın en önemli pazarlarından biri değil, aynı zamanda inovasyon işbirliği ve endüstriyel dönüşüm açısından da kilit bir ortak" diyen Gagnon-Messier, Merck Group'un Çin'deki varlığını daha da genişletmeyi planladığını vurguladı.

Bayer'in Genel Müdür Yardımcısı Matthias Berninger de Çin'in Bayer'in dünya çapındaki en büyük ikinci pazarı ve küresel inovasyon ağı ile tedarik zinciri faaliyetlerinin temel direği olduğunu belirterek, Çin'in sağlık sektöründe devam eden dışa açılım politikasının işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

Henkel'in Başkan Yardımcısı Volker Mansfeld ise Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve ileri düzey üretim hedeflerinin Henkel'in uzun vadeli stratejisiyle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

Henkel'in son yıllarda Çin'deki yatırımlarını genişletmeye devam ettiğine işaret eden Mansfeld, birlikte büyümek için Çin'deki ortaklarıyla işbirliğini daha da derinleştireceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

Tarihi anlaşma sızdı! İran'dan ülkeyi ayağa kaldıran geri adım
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları

Özgür Özel'in gizli planı ortaya çıktı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca 'Çalsaydınız açardım' dedi

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca verdiği tepki olay oldu
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı

Nihat Kahveci çileden çıktı

Arhavi'de gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir

NATO Zirvesi öncesi kritik uyarı: Trump Türkiye'den bunu isteyebilir