Alman İş Dünyası Liderleri Çin Pazarına Olan Bağlılıklarını Teyit Etti

DÜSSELDORF, 14 Haziran (Xinhua) -- Alman iş dünyası liderleri, Düsseldorf'ta düzenlenen "Çin'e Yatırım" konulu yuvarlak masa toplantısında, Çin'in pazar potansiyeli, inovasyon yetenekleri ve iyileşen iş ortamını gelecekteki büyümenin temel itici güçü olarak göstererek, Çin pazarına olan bağlılıklarını teyit etti.

Etkinliğe katılan Alman iş dünyası liderleri, küresel ekonomik belirsizliğin ve korumacı baskıların arttığı bir dönemde, Çin ve Almanya arasında yapılacak daha yakın işbirliğinin her iki taraf için de fırsatlar yaratacağını ve uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğini vurguladı.

BMW Group'un Başkan Yardımcısı Thomas Becker, Çin'in BMW'nin en önemli stratejik pazarlarından ve inovasyon merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Becker, "BMW, elektrifikasyon, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak Çin'deki yatırımlarını artırmaya devam edecek" dedi.

Merck Group'un Başkan Yardımcısı Sebastien Gagnon-Messier ise Çin'in ekonomik geleceğine ilişkin güveni koruduklarını ifade etti.

"Çin sadece dünyanın en önemli pazarlarından biri değil, aynı zamanda inovasyon işbirliği ve endüstriyel dönüşüm açısından da kilit bir ortak" diyen Gagnon-Messier, Merck Group'un Çin'deki varlığını daha da genişletmeyi planladığını vurguladı.

Bayer'in Genel Müdür Yardımcısı Matthias Berninger de Çin'in Bayer'in dünya çapındaki en büyük ikinci pazarı ve küresel inovasyon ağı ile tedarik zinciri faaliyetlerinin temel direği olduğunu belirterek, Çin'in sağlık sektöründe devam eden dışa açılım politikasının işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

Henkel'in Başkan Yardımcısı Volker Mansfeld ise Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve ileri düzey üretim hedeflerinin Henkel'in uzun vadeli stratejisiyle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

Henkel'in son yıllarda Çin'deki yatırımlarını genişletmeye devam ettiğine işaret eden Mansfeld, birlikte büyümek için Çin'deki ortaklarıyla işbirliğini daha da derinleştireceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua