Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı
Nevşehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalanarak 36 bin 567 lira ceza aldı.
Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler Mahallesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan 50 FS 535 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı.
Kovalamaca sonucu Nevşehir Kalesi yakınında yakalanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü M.E.A'ya, çeşitli maddelerden toplam 36 bin 567 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel