Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 2,30 TL, motorin ise 2,16 TL artacak

Geçen yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenleme yapılmıştı. Bugün açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisiyle akaryakıt ve alkollü ürünlerdeki ÖTV zammı oranı belli oldu.

ÖTV YÜZDE 25.6 ORANINDA ARTACAK

Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak.

BENZİN VE MOTORİNDEKİ ÖTV TUTARI NE KADAR OLDU?

Böylece benzinden alınan ÖTV tutarı 2 lira 30 kuruş artacak. Benzindeki ÖTV tutarı 7,52 liradan 9 lira 82 kuruşa çıkacak.

Motorindeki ÖTV tutarı ise 2 lira 16 kuruş artacak. Motorindeki ÖTV tutarı 7 lira 5 kuruştan 9 lira 21 kuruş olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasa ile verilen iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 58 kuruşa, Ankara'da 35 lira 21 kuruşa, İzmir'de 35 lira 39 kuruşa satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 25 kuruşa, Ankara'da 37 lira 83 kuruşa, İzmir'de 38 lira 9 kuruşa satılıyor.