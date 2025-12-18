Haberler

Çanakkale'de GESTAŞ feribot filosunu genişletti

Çanakkale Boğazı'ndaki Alınteri feribotları, GESTAŞ AŞ'nın filosuna katılarak seferlerine devam edecek. Firmanın yaptığı açıklamada, 'Alınteri 8' ve 'Alınteri 18' feribotlarının yeni yatırımlar olarak filosuna dahil edildiği belirtildi.

Çanakkale Boğazı'nda son 14 yılı kiralık olmak üzere, 60 yılı aşkın süredir hizmet veren "Alınteri" feribotlarının, artık GESTAŞ AŞ flaması altında seferlerine devam edeceği bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, filo yatırımlarını hızlandıran şirket, tamamı öz sermayeyle "Alınteri 8" ve "Alınteri 18" feribotlarını satın alarak filosuna dahil etti.

Çanakkale Boğazı'nda derin bir geçmişe sahip olan, "Kilitbahir feribotları" olarak da akıllarda yer eden feribotların isimleri değişmeyecek, aynı isimlerle GESTAŞ flaması altında seferlerini sürdürecek.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
