Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa'daki patlamada ölen 18 işçiden Fatih Işık, Kırıkkale'de defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa'daki patlamada ölen 18 işçiden Fatih Işık, Kırıkkale'de defnedildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa'daki demir çelik fabrikası patlamasında yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Işık'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. 9 Kasım'daki patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyordu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Işık'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Işık'ın cenazesi, dün ailesine teslim edildi.

Işık'ın naaşı, merkez Gündoğdu Mahallesi Döndü Kadın Camisi'ne getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası Işık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yuva Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Işık'ın ailesi ve yakınları, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba 18

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

Bu hareketinin bedelini ağır ödedi!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da polis lojmanları yakınında dehşet! 3 gaz tüpü art arda patladı

Polislerin kabus gecesi! Yangın sonrası tüpler art arda patladı
11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

Bebeğe bu nasıl yapılır? Toprağın altında verdiği mücadele ağlattı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten petrol devlerine çağrı: Kirleten ödemeli

Petrol devlerine kötü haber! Guterres faturayı onlara kesti
Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var12

Amedspor bombayı patlatıyor! Gelirse yer yerinden oynayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nde 102 lideri ağırlayacak

Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan 102 lideri ağırlayacak
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış