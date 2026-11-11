Aliağa'daki patlamada ölen 18 işçiden Fatih Işık, Kırıkkale'de defnedildi

Aliağa'daki patlamada ölen 18 işçiden Fatih Işık, Kırıkkale'de defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa'daki demir çelik fabrikası patlamasında yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Işık'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. 9 Kasım'daki patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyordu.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatih Işık'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Işık'ın cenazesi, dün ailesine teslim edildi.
Işık'ın naaşı, merkez Gündoğdu Mahallesi Döndü Kadın Camisi'ne getirildi.
Evli ve 3 çocuk babası Işık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yuva Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına, Işık'ın ailesi ve yakınları, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.