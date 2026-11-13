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Aliağa'da HABAŞ işçileri, Başkan Başaran'ın cep telefonu yasağını protesto etti

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Aliağa'da HABAŞ işçileri, Başkan Başaran'ın cep telefonu yasağını protesto etti Haber Videosunu İzle
Aliağa'da HABAŞ işçileri, Başkan Başaran'ın cep telefonu yasağını protesto etti
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Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında 9 Kasım'daki patlamanın ardından işçiler, cep telefonu yasağına tepki göstererek fabrika önünde toplandı. Yönetim, Başaran'ın talimatıyla telefonların güvenlik noktasına bırakılmasını istedi; bırakmayanların turnikeden geçemeyeceği belirtildi.

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından işçiler, cep telefonlarının fabrika içerisine alınmasının yasaklanmasına tepki göstererek fabrika önünde toplandı.

İşçiler, sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde, cep telefonlarını güvenlik noktasına bırakmalarının istenmesi üzerine fabrika girişinde toplanarak uygulamaya tepki gösterdiler.

Fabrika yönetimi tarafından mesaiye gelen çalışanlara yapılan anonsta, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla cep telefonlarının fabrika içerisine alınmayacağı duyuruldu.

Çalışanların telefonlarını güvenlik noktasında oluşturulan kutulara bırakmaları ve mesai bitiminde geri almaları gerektiği ifade edildi. Telefonlarını teslim etmek istemeyen işçilerin ise turnikelerden geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından alınan karara tepki gösteren işçiler, fabrika önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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