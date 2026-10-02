Ali Yürüdü, TLY fonu iddialarına yanıt verdi, 5 bin 564 TL için haklarını kullanacak

(ANKARA) - Danista Capital Partners Yönetici Ortağı Ali Yürüdü, "fon krizi" haberlerinde adının TLY fonunu kuranlar arasında geçmesine ilişkin, "Açıkça belirtmek isterim ki TLY fonunun kuruluşunda veya yönetiminde herhangi bir rolüm bulunmamaktadır" dedi. Yürüdü ayrıca, 5 bin 564 TL'lik bakiyesinin bilgisi ve onayı dışında TLY fonuna aktarıldığını bildirdi ve ilgili finansal kuruluş hakkında hukuki ve idari haklarını kullanacağını duyurdu.

Danista Capital Partners Yönetici Ortağı Ali Yürüdü, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yürüdü, 25 Eylül 2026 tarihinden bu yana TLY fonuna ilişkin bazı haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında adının, "fonu başlatan kişiler" arasında gösteriliğini kaydederek, "Açıkça belirtmek isterim ki TLY fonunun kuruluşunda veya yönetiminde herhangi bir rolüm bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi. Yürüdü'nün açıklaması şöyle:

"Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla konuyu avukatlarımla birlikte ayrıntılı olarak inceledim. İnceleme sonucunda, geçmişte farklı bir sermaye piyasası işlemi için ilgili finansal kuruluşa gönderdiğim ve daha sonra iadesini talep ettiğim tutarın 5 bin 564 TL'lik kısmının hesabımda bırakılarak bilgim dışında nemalandırıldığı anlaşılmıştır. Bu bakiyenin hesabımda tutulduğu ve nemalandırıldığı konusunda tarafıma zamanında bilgi verilmemiştir.

TLY fonu 11 Mart 2021 tarihinde kurulmuştur. Hesabımda bırakılan 5 bin 564 TL'nin ise fonun kuruluşundan aylar sonra, 13 Ekim 2021 tarihinde, bilgim, onayım ve talimatım olmaksızın TLY fonuna aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu işleme ilişkin tarafımdan verilmiş herhangi bir talimat, imza veya yönlendirme bulunmamaktadır. Tarafıma yapılan hesap bildiriminin ardından Temmuz 2025 tarihinde fon pay satışı talimatı verdim. Bakiyenin bilgim dışında hesabımda tutulması, nemalandırılması ve TLY fonuna aktarılması ile bu işlemler hakkında tarafıma zamanında bilgi verilmemesi nedeniyle ilgili finansal kuruluş nezdinde tüm hukuki ve idari haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Kaynak: ANKA