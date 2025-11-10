Ali Babacan: 'Ülke yönetiminin tümüne talibiz'

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ülke yönetimine ilişkin hedefleri ve CHP yönetimiyle yaşanan tartışmalara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, DEVA Partisi'nin sadece belirli alanlara değil, "ülke yönetiminin tümüne" talip olduğunu vurguladı.

Babacan, katıldığı Karar TV yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Babacan, ekonomi yönetimine geleceğine dair iddialara ilişkin, "Biz ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Kısmi bir şeye talip değiliz, biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Niye talibiz? Çünkü en hazırlıklı biziz. Ya, hazırlığı olmayanlarla neyi, nasıl yapacaksınız Allah aşkına? Mesela eğitim... Bakın, 500 maddelik eğitim programı yapmışız ya! CHP de, AK Parti de getirsin; ne yaptılar? Eğitimle ilgili planları, programları nedir ya? Koysunlar şöyle bir önümüze, bir tartışalım." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin, hukuk ve eğitimle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Babacan, "Yani biz orada ekonomiyi düzeltirken eğitimde saçma sapan işler yapılacak, değil mi? E, düzelir mi o ekonomi? Düzelmez. Biz orada ekonomiyi düzeltmeye çalışırken hukukta, adalette her türlü yanlış yapılacak. O ekonomi düzelir mi? Düzelmez. Olmayacak duaya biz niye 'amin' diyelim yani? Ülke yönetimi bir bütün. Onun için biz bu bütüne talibiz." diye konuştu.

"Bize ne tekliflerle geldikleri, hangi simülasyonları sundukları hala kayıtlarımızda var"

Babacan, yerel seçim sonuçlarına üzerinden eleştirilerde bulunan yorumculara tepkide bulunarak şunları söyledi:

"Biz CHP yönetimiyle defteri kapatıyoruz fakat birileri ısrarla ve inatla o defteri kapatmak istemiyor. Onlar o defteri açık tuttuğu sürece de biz her şeyi söyleriz, konuşuruz yani. Hani, onlar da o lafları işitmeye hazır olsunlar. Çünkü bu mesele sadece benim meselem değil; bu, koskoca bir DEVA teşkilatın meselesi. Bu, bizim kendi hakkıyla, alın teriyle milletvekili seçilmiş vekillerimizin hakkı. Yani ben ne teşkilatımızın ne de milletvekillerimizin hakkını böyle bunlara yedirmem. Böyle bir şey yok.

Yani onlar gitsinler, bir önceki yönetimle hesaplaşsınlar. Bir önceki yönetimle ne işleri varsa onları konuşsunlar. Bizim üzerimizden kendi iç kavgalarını yürütmesinler yani. Onun için tekrar ediyorum: Bugünkü CHP yönetimiyle bu konu, bu defter bizim için çoktan kapanmıştır. Ha, bir gün açarlarsa biz de açarız. Çünkü defterde yazılanlar çok açık. Yani bize ne tekliflerle geldikleri, hangi simülasyonları sundukları hala kayıtlarımızda var. Onların şahitleri var, her iki partide de. Eğer daha fazla uzatma söz konusu olursa o zaman o siciller, defterler açılır. Kim ne söylemiş, kim neyi teklif etmiş, hepsi ortaya çıkar.

Bir de bakın, şöyle bir utanmazlık yapıyorlar: Gerçekten büyük bir utanmazlık. Bizim 2024 seçimlerindeki oylarımızı 2023 seçimlerinde çıkarttığımız milletvekili sayısına bağlıyorlar. Bu ahlaksızlık değil mi ya? Yani diyorlar ki, 'Yüzde şu kadar oy almış parti.' Bir dakika arkadaş, dur orada ya! 2024 yerel seçiminden bahsediyorsun. Bambaşka bir dinamik, bambaşka bir ortam. Utanmadan, ahlaksızca yerel seçimlerdeki oy oranını getiriyorlar, diyorlar ki, 'Bu oyla bu kadar milletvekili seçilir mi?' ya arkadaş, dürüst olsana; doğruyu söylesene ya!

2023 seçimlerinde ortak listeyle girdik desene. Ben daha önce söyledim: Cumhuriyet Halk Partisi bir hayır kuruluşu değil, Sebil çeşmesi değil. Herkese bedavadan milletvekilliği dağıtacak bir kurum mu? Cumhuriyet ile yaşıt bir parti, ana muhalefet partisi.

O gün kendi işlerine gelmese, kendi çıkarları olmasa niye böyle bir teklifle gelsinler bize? Biz gidip istememişiz ki; onlar teklif etmiş, onlar ısrar etmiş. Bunların hepsini unutuyorlar. Tutuyorlar, bambaşka bir seçimin sonuçlarıyla bambaşka bir seçimin milletvekili sayısını karşılaştırıyorlar. ve bunu da yapanlar kendine 'akademisyen' diyen adamlar. Bakıyorsun, bilmem ne akademisyen, bilmem ne araştırmacı, bilmem ne stratejist… Hepsi troll. Hepsi troll, başka bir şey değil yani."