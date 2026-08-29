Babacan: 'Bir Karış Toprak Boş Kalmamalı'

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Yenimahalle'de çiftçilerle bir araya geldi. Babacan, bir çiftçinin geçim sıkıntısı nedeniyle üretimi bırakma noktasına geldiğini söylemesi üzerine, "Şehir tarımı diye özel bir hazırlığımız var. Bir metrekare toprak bile boş kalmamalı, milli servettir" karşılığını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da Yenimahalle'de sebze üretimi yapan çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Üretici bir kadının maliyetler ve gelir yetersizliği nedeniyle üretimi bırakma noktasına geldiklerini belirtmesi üzerine Babacan, tarım ve hayvancılıkta devlet desteğinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede bu seneki mahsul durumunu soran Babacan'a yanıt veren kadın üretici, "30 senedir bu işi yapıyoruz. Bırakacağız artık, doyurmuyor bizi. Daha önce biz daha ucuz veriyorduk bunu, kasasıyla veriyorduk. Bundan iyi yedik. Şimdi tanesi 5 liraya gidiyor. Bize bir faydası yok. ya doyuramıyoruz kendimizi, geçimimizi yapamıyoruz yani" dedi.

Parti olarak hazırladıkları projeden bahseden Babacan, "Bizim şehir tarımı diye özel bir hazırlığımız var. Yani şehirlerde bir karış toprağın bile boş kalmaması ve bunun desteklenmesi. Çünkü milli servet. Bir yılı, bir dönemi bir yıl boş tutmanın aslında alternatif maliyeti var, fırsat maliyeti var. Bir karış toprağı boş bırakmayacaksın, işleyeceksin" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın "Siz şimdi bırakacak mısınız" sorusu üzerine üretici kadın, "E karnımızı doyurmayınca ne yapacağız" yanıtını verdi.

"HAYVAN SAYISI HIZLA AZALIYOR, HEPSİ ZARAR EDİYOR"

Tarımsal desteklerin şart olduğunu vurgulayan Babacan, "Tarıma destek vermeyince olmaz. Yani devletin mutlaka üretime yeterli destek vermesi lazım. Hayvancılığa ayrı destek" diye konuştu.

Üreticinin "Devlet hayvancılığa yine destek veriyor da yeşilliği bayağı bitirdi" şeklindeki sözleri üzerine Doğu Anadolu ziyaretindeki gözlemlerini aktaran Babacan, "Valla biz geçen hafta Kars'ta, Ardahan'daydık. Epey köylere girdik çıktık. Hayvan sayısı hızla azalıyor. Hepsi zarar ediyor. Zararını karşılamak için bir 300 baş hayvanın varsa 30'unu kesiyor ya da satıyor. Bir sene sonra bir 30 daha kesiyor. Sonra gidiyor bırakıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA