Ali Babacan, Turgut Özal'ı Andı: "Yasakçı Zihniyetin Yerine Hürriyetleri Merkeze Koyan Sivil Siyasetin Simge İsmi"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümünde yayımladığı mesajında, Özal'ın hürriyetleri önemseyen ve Türkiye ekonomisini dünyaya açan bir lider olduğunu belirtti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Siyasette ezberleri bozan cesaretiyle, yasakçı zihniyetin yerine hürriyetleri merkeze koyan, Türkiye'nin ekonomisini dünyaya açan, sivil siyasetin simge isimlerinden 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.